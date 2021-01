Covid: la Sardegna resta regione in giallo

La Sardegna, insieme ad altre cinque Regioni-Province autonome, resta in fascia gialla. Le altre sono Campania, Basilicata, Toscana, Molise e la Provincia Autonoma di Trento.

Lo prevede la nuova ordinanza che il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle prossime e che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio.

Il Governo ha anche previsto che i ragazzi delle scuole superiori delle Regioni 'gialle e arancioni' torneranno a scuola lunedì 18 gennaio almeno al 50% della presenza, fatte salve le ordinanze regionali e la Sardegna ha già previsto il rientro in classe da lunedì 1 febbraio.

L'ordinanza del ministro della Salute è valida 14 giorni; se peggiora il quadro epidemiologico è possibile il passaggio in area rossa anche dopo una sola settimana.