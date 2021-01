Cagliari: arriva Duncan, effettuate le visite mediche

Alfred Duncan, 27 anni, centrocampista ghanese della Fiorentina, è in arrivo al Cagliari. Manca solo l'ufficialità: il giocatore sta effettuando le visite mediche a Villa Stuart a Roma e potrebbe raggiungere la Sardegna già questa sera o al massimo domani mattina.

La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. L'obiettivo è quello di portare subito Duncan in gruppo per due giornate di allenamento con i nuovi compagni in vista della gara di lunedì sera con il Milan. Contro i rossoneri il centrocampista ha realizzato un gol nel 2015-2016.

Duncan conosce già schemi e movimenti di Di Francesco dai tempi del Sassuolo. Poca fortuna alla Fiorentina: arrivato in Toscana lo scorso gennaio ha disputato complessivamente con la maglia viola 13 gare, realizzando un gol. In questa stagione poi ha giocato 90 minuti nella gara di esordio con il Torino e poi, nelle altre tre gare in cui è stato chiamato in causa, è sempre partito dalla panchina.