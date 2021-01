Sassari, nuovo posto mobile Polizia locale in centro storico

La polizia locale di Sassari rafforza il controllo sul territorio con la terza postazione mobile al centro storico e un'attività dei tre presidi 7 giorni su 7, mattina e sera. La novità è stata annunciata durante la presentazione dei risultati ottenuti nel 2020. Alle postazioni di piazza Castello e di via Tavolara si aggiunge quella di corso Vittorio Emanuele: dodici agenti che controlleranno le zone e saranno a disposizione dei cittadini.

L'attività della polizia locale si è caratterizzata nel 2020 per il sensibile aumento delle operazioni di polizia giudiziaria e dal fronte pandemico, tra controlli del rispetto per le norme anti covid e l'assistenza alla popolazione. Il report, illustrato dal comandante Gianni Serra e dal sindaco Nanni Campus, documenta un aumento delle comunicazioni di notizia di reato del 9,7%, delle deleghe di indagine del pubblico ministero del 24,3 % e dei sequestri penali dell'89,8%. Il nucleo investigativo in borghese ha triplicato gli arresti in flagranza di reato: 6 nel 2019, 18 nel 2020. Nello scorso anno, anche grazie al periodo di lockdown, sono diminuiti gli incidenti stradali, passati dai 1008 del 2019 a 723. ll triste primato delle strade più pericolose resta alla zona industriale di Predda Niedda (58 incidenti), seguita da viale Porto Torres (32), la 131 (29) e via Predda Niedda (27).