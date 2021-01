Prorogata sino a tutta la giornata di venerdì 15 gennaio l'allerta meteo in Sardegna per il forte vento. Dopo aver toccato punte di 85 km/h, il maestrale soffierà ancora con vigore - attese raffiche di 60 chilomentri orari - soprattutto sulle coste nord occidentali dell'isola e sui rilievi. Un'attenuzione è prevista solo nella serata di venerdì. La Protezione civile regionale mette anche in guardia per possibili mareggiate "sulle coste occidentali e settentrionali esposte a nord-ovest".