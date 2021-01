Bloccati collegamenti marittimi con la Corsica

Ancora disagi nei collegamenti marittimi da e per la Sardegna a causa del forte vento di maestrale che sta soffiando da ieri con punte di 85 chilometri orari, 40 nodi. Le folate di burrasca stanno facendo sentire i propri effetti soprattutto sulle Bocche di Bonifacio dove il mare si presenta molto mosso. Per la giornata di oggi Moby ha sospeso la tratta con la Corsica, Bonifacio-Santa Teresa Gallura, con la conseguenza che sono saltate tutte e quattro le corse previste in entrambe le direzioni.

Oggi la nave Janas della Tirrenia sulla tratta Genova-Porto Torres è attraccata a Olbia e anche stasera il colelgamento previsto sarà effettuato dal porto dell'Isola Bianca con il traghetto Moby Tommy che viaggerà costeggiando la parte orientale della Corsica.

Permane, poi, anche per oggi lo stop del collegamento Portovesme-Carloforte della Delcomar, mentre resta in piedi la corsa Calasetta-Carloforte.

PROROGATA ALLERTA METEO. Prorogata sino a tutta la giornata di venerdì 15 gennaio l'allerta meteo in Sardegna per il forte vento. Dopo avere toccato punte di 85 km/h il maestrale rimarrà forte con punte di 60km/h soprattutto sulle coste nord occidentali dell'isola e sui rilievi, Un'attenuzione è prevista solo nella serata di domani. La protezione civile regionale mette anche in guardia per possibili mareggiate "sulle coste occidentali e settentrionali esposte a nord-ovest, con graduale attenuazione dei fenomeni durante la rimanente parte della giornata di domani".