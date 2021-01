In Consiglio verso costituzione nuovo gruppo centrodestra

Un nuovo gruppo sta per essere costituito in Consiglio regionale. Secondo quanto apprende l'ANSA si chiamerà "Forza Sardegna" e ne potrebbero far parte due consiglieri di Forza Italia - Emanuele Cera e il presidente della commissione Urbanistica Giuseppe Talanas - e due dei Riformatori, il vicepresidente del Consiglio regionale Giovanni Antonio Satta e Alfonso Marras.

Un'operazione politica legata, almeno per quanto riguarda i Riformatori, anche alla successione dello scomparso Roberto Frongia all'assessorato dei Lavori pubblici. In pole position c'è l'attuale direttore sanitario del Mater Olbia Franco Meloni. Il suo nome, però, non sarebbe gradito a una parte del partito.

Da qui la scelta di Satta e Marras di partecipare alla fondazione del nuovo gruppo. Questa nuova situazione avrebbe ovviamente ripercussioni sugli equilibri in Giunta. Dopo la fuoriuscita di Antonello Peru approdato nel gruppo Cambiamo-Udc, si ridurrebbe a due il numero dei consiglieri di Fi (il capogruppo Cocciu e Alessandra Zedda). Troppo pochi per giustificare la presenza di due assessori azzurri in Giunta, la stessa Zedda al Lavoro e Giuseppe Fasolino alla Programmazione.

Di questo si potrebbe tener conto in occasione del prossimo rimpasto. Anche se, a quanto emerge, "Forza Sardegna" nascerebbe come forza politica abbastanza allineata con Forza Italia.