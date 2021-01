Covid: morto un medico di base in Sardegna, 284 in Italia

Un medico di base di 69 anni, Ettore Gallus, è morto durante la notte al Covid Hospital Santissima Trinità di Cagliari, dove era ricoverato da diverso tempo perché positivo al coronavirus. È il terzo operatore sanitario vittima in Sardegna del virus a dall'inizio dell'emergenza: nella prima ondata era morto un medico di famiglia di Tonara, mentre nella seconda un medico di Sassari, a novembre, poi all'antivigilia di Natale un infermiere di Cagliari. Complessivamente in Italia i medici deceduti sono 284.

Gallus era operativo con due studi medici a Quartucciu e Selargius. "Purtroppo nella nostra missione e professione stiamo pagando questo tributo sia in termini di decessi a livello mondiale e nazionale sia a livello di malati - ha detto all'ANSA il direttore sanitario dell'ospedale SS.Trinità, Sergio Marracini - dobbiamo essere fieri di questo sacrificio che stiamo dando alla popolazione con spirito di dedizione negli ospedali e nel territorio. La perdita di un collega è sempre un grande dolore".

La situazione del Covid in Sardegna rimane preoccupante. "E' ancora molto seria - sottolinea Marracini - purtroppo rispetto ai primi mesi dell'autunno non c'è stato nessun miglioramento. Ci sono ancora troppi casi, la pressione sugli ospedali è sempre alta. Sto cercando proprio in questo momento di attrazzera un altro reparto del Binaghi per il covid". Il direttore sanitario si dice certo che con le vaccinazioni il quadro migliorerà. "Usciremo da questa situazione solo quando avremo un 60% di popolazione vaccinata - chiarisce - se arriviamo al 60-70% il virus troverà ostacoli nei suoi percorsi".