Covid: focolaio in Clinica Medica Aou Sassari, 20 positivi

Un'azione rapida per isolare il reparto, per impedire che eventuali contagi possano diffondersi all'interno dell'ospedale. È quanto avviato dall'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari una volta individuato un cluster di Covid-19 nel reparto di Clinica Medica, al secondo piano della palazzina delle Medicine in viale San Pietro. Qui lunedì sono stati accertati 15 casi di positività tra i pazienti e 5 tra gli operatori sanitari.

È partita quindi una indagine epidemiologica interna per individuare il percorso della malattia e capire come possa essersi verificata l'infezione.

"La prima azione adottata - spiega il responsabile della Sorveglianza sanitaria, Antonello Serra - è stata quella di isolare il reparto e bloccare i ricoveri. Il reparto resta attivo, con pazienti all'interno, ma in questo modo si impedisce a nuovi pazienti di entrare in contatto con il cluster. I negativi vengono messi in stanze singole, monitorati con tampone perché considerati ad alto rischio. I pazienti positivi, invece, come in questo caso, vengono trasferiti nei reparti appositi".

E' stato predisposto il trasferimento dei 15 pazienti positivi nei reparti Covid dell'Azienda. Tra questi anche il paziente ricoverato in appoggio nel reparto di Ortopedia, risultato poi positivo al tampone. La Sorveglianza sanitaria ha sottoposto a test sia gli operatori di quel reparto sia gli stessi pazienti e, al momento, non sono state riscontrate positività. Inoltre, tra i 15 positivi non si registrano patologie Covid ma soltanto la condizione di replicazione virale che, di per sé, non richiede terapie specifiche.

A carico del reparto di Clinica Medica, invece, sono rimasti altri 24 pazienti che, al momento negativi, sono stati messi in isolamento, compresi quelli in appoggio negli altri reparti.