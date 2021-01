Perseguita una giovane donna, 24enne arrestato a Cagliari

Nonostante avesse il divieto di avvicinarsi a una giovane donna perché accusato di stalking, si è appostato nei pressi della sua abitazione. Un 24enne guineano è stato arrestato dai carabinieri per aver violato le disposizioni del giudice.

Da tempo perseguita una 25enne cagliaritana, tanto che la giovane, terrorizzata, lo ha denunciato ottenendo che al guineano venisse notificato il divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati. Ieri però si è avvicinato all'abitazione della giovane, in via Sant'Avendrace e la vittima ha chiamato i carabinieri che lo hanno arrestato. Adesso si trova ai domiciliari. Nei confronti del 24enne è scattata anche una multa per non aver rispettato le norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus.