Minaccia passanti dalla finestra con una roncola, denunciato

Urlava dalla finestra e minacciava i passanti dicendo che aveva una roncola e una pistola, intimorendo chiunque e bloccando così una strada per alcune ore. È accaduto ieri sera a Cagliari, nella zona di Pirri. Un 68enne è stato denunciato dai carabinieri per minaccia a pubblico ufficiale e violenza privata.

Per bloccarlo è stato necessario l'intervento della Squadra Speciale. L'uomo ha prima inveito contro la moglie che si è allontanata dall'abitazione, poi si è affacciato alla finestra insultando e minacciando chiunque passasse, dicendo di essere armato.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e i tre fratelli del 68enne che lo hanno convinto a farli entrare in casa. Sono stati loro a fornire ai carabinieri della Squadra Operativa Speciale del nono Battaglione Carabinieri Sardegna le chiavi per entrare nell'abitazione. L'uomo è stato immobilizzato e affidato ai medici del 118. I carabinieri hanno perquisito l'appartamento in cerca di armi ed è stato recuperato un machete.