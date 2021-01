Covid: positivo assessore Trasporti Todde, "sto bene"

L'assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, è risultato positivo al Covid dopo essersi sottoposto al tampone. E' stato lo stesso esponente della Giunta Solinas a darne notizia sul suo profilo Facebook.

"È arrivato l'esito che speravo non arrivasse. Onde evitare pettegolezzi inutili - scrive Todde - vi comunico che sono positivo al covid, grazie a Dio per il momento sto bene, sono isolato, un po' acciaccato ma si va avanti. Non sottovalutiamo il virus, rispettiamo le regole!", conclude l'assessore dei Trasporti.