Bus bloccato sulla neve in Sardegna, trainato da fuoristrada

Un autobus di linea dell'Arst, l'azienda regionale dei trasporti extraurbani, è rimasto bloccato stamattina sulla strada provinciale 7 tra Fonni e Desulo a causa della neve e del ghiaccio. Per farlo ripartire è stato necessario l'intervento di un fuoristrada di un privato di passaggio. Il video che documenta quei momenti è stato diffuso, sul suo profilo Facebook, dall'ex sindaco di Desulo Gigi Littarru che commenta l'accaduto con la scritta "Siamo alle solite" per denunciare il mancato utilizzo degli spazzaneve sulle strade di montagna dell'interno dell'Isola.

"Nonostante il piano comunale e l'attenzione data dalla Regione resta la pecca della Provincia che puntualmente abbandona la strada provinciale 7 - dice l'ex sindaco e oggi consigliere di minoranza - non è stato certo bella la situazione vissuta dalle persone che viaggiavano su quell'autobus che ha avuto bisogno di un mezzo privato per poter andare avanti: un bus di linea che deve poter viaggiare in sicurezza".