Vaccini: in Sardegna 81% somministrazione, 6/a in Italia

Balzo in avanti nella corsa alle vaccinazioni in Sardegna: l'Isola ha accelerato ed è ora in sesta posizione tra le regioni italiane per percentuale di dosi del vaccino Pfizer inoculate, 15.979, rispetto a quelle consegnate da Roma, 19.680. Nell'ultimo report del Governo, infatti, la Sardegna è arrivata all'81,2% - con una quota che verrà tenuta di scorta per il richiamo - contro una media nazionale ferma al 70%.

Nel frattempo, però, si registra uno slittamento per il nuovo arrivo delle fiale. Oggi, infatti, erano attese altre 16.380 dosi, che però dovrebbero arrivare non prima di mercoledì. Si tratta della terza e ultima parte delle oltre 33mila fiale destinate alla Sardegna per la somministrazione a operatori socio-sanitari, dipendenti e pazienti di case per anziani e volontari.