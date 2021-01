Vaccini: 16mila dosi in arrivo in Sardegna entro mercoledì

Il terzo e ultimo carico delle oltre 33mila fiale Pfizer destinato alla vaccinazione di operatori socio-sanitari e atteso per oggi, dovrebbe essere recapitato in Sardegna dopodomani, mercoledì 13 gennaio. Lo conferma all'ANSA l'assessore della Sanità Mario Nieddu. "Ma speriamo che possano arrivare anche domani", precisa.

In questo caso, infatti, avendo somministrato tutte quelle che aveva a disposizione, fatta eccezione per il 30% conservato per garantire la seconda inoculazione, la Regione sarebbe pronta a ripartire con la vaccinazione.

Le dosi attese sono 16.380: 1170 all'Aou di Sassari, 3.510 al Brotzu di Cagliari, 1170 all'AoU di Cagliari, 10530 al Binaghi (Ats).