Tenta di uccidere il fratello a coltellate, arrestato

Ha tentato di uccidere il fratello colpendolo due volte al petto con un coltello da cucina. È accaduto durante la notte in una abitazione di via traversa vico IV Regina Margherita a Uta. Arrestato per tentato omicidio Camillo Corda, 50 anni, trasportato in gravi condizioni in ospedale a Cagliari, il fratello Roberto di 56 anni.

L'episodio è avvenuto alle 2:30. I fratelli si trovavano in casa insieme alla madre 80enne. I due hanno iniziato a discutere animatamente, ma la lite è degenerata. Camillo Corda, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ha afferrato un coltello da cucina e si è avventato sul fratello, sferrandogli due fendenti al petto.

Sul posto, avvertiti dalla mamma presente all'aggressione, sono subito arrivati i carabinieri della Stazione di Uta e della Compagnia di Iglesias e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito all'ospedale Businco di Cagliari, in gravi condizioni.

I medici hanno riscontrato la perforazione della pleura, ricoverandolo: la prognosi è riservata. Il 50enne, dopo essere stato fermato, è stato recluso in carcere a Uta.