Innovazione: intesa Abinsula-Edisplay per digital marketing

(ANSA) - SASSARI, 11 GEN - Abinsula ed Edisplay, due tra le più importanti aziende sarde impegnate nello sviluppo di software, hanno siglato una partnership commerciale per garantire un'offerta completa che integri il software development con il digital marketing. L'intento è quello di portare in alto la Sardegna in un settore come l'innovative technology, poco battuto sull'isola, e ispirare i giovani e le startup. L'alleanza tra Abinsula, azienda leader nella produzione di software, ed Edisplay, realtà di spicco specializzata nella creazione di software e servizi per l'email marketing, si concentrerà in particolare sull'innovazione nei servizi digitali per le Pmi. Le due realtà stanno lavorando a una soluzione che integri il software development e il digital marketing per rispondere alle esigenze crescenti delle aziende che, specie di questi tempi, hanno necessità di unire strategie tecniche e strategie di comunicazione efficace per acquisire e fidelizzare la clientela.

"Sempre più aziende si affidano a noi per innovarsi grazie a processi di digital transformation", dichiara Andrea Sanna, ceo di Abinsula. "Garantire un'offerta completa, estendendo le nostre competenze di sviluppo software e project management con i servizi di e-mail marketing di Edisplay, aumenta notevolmente il valore percepito dai nostri clienti", aggiunge. "Sarà molto stimolante collaborare con un'altra azienda sarda che sviluppa software per clienti internazionali", afferma Raffaele Serusi, ceo di Edisplay. "Con Abinsula abbiamo percepito una certa sintonia sin da subito e non vediamo l'ora di lavorare insieme a innovativi sistemi di digital marketing - continua - rappresentare la Sardegna in un settore così importante con un partner che parla la nostra stessa lingua e condivide i nostri obiettivi è un grande onore". (ANSA).