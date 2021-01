Covid:Ats Sardegna, screening e vaccini per fermare pandemia

(ANSA) - CAGLIARI, 11 GEN - "La popolazione sta rispondendo in maniera straordinaria anche oggi così come l'organizzazione messa su dai sindaci dell'Ogliastra. Questa è una fase molto importante perché, unitamente all'inizio del processo di vaccinazioni avviato in Sardegna, che in questo momento ci vede al quinto posto tra le regioni italiane per numero di vaccinati, cerca di raggiungere in maniera sinergica gli obiettivi di contrasto alla diffusione della pandemia". Lo ha detto il commissario Ats-Ares Sardegna Massimo Temussi, coordinatore della task force dello screening di massa in Sardegna, giunto alla seconda fase, in collaborazione con Andrea Crisanti, microbiologo e ordinario dell'Università degli Studi di Padova.

"L'obiettivo dello screening di massa, che risponde agli intenti del presidente Solinas - prosegue Temussi - è quello di abbattere l'indice di contagio e bloccare le catene di trasmissione. Non dobbiamo abbassare la guardia, ma è fondamentale spostare il monitoraggio sui territori, evitando così che i cittadini positivi arrivino in ospedale quando ormai è troppo tardi". (ANSA).