Covid: tamponi a studenti scuole superiori della Gallura

L'Assl di Olbia ha annunciato che domani, martedì 12 gennaio, partirà lo screening nelle scuole superiori della Gallura attraverso tampone antigenico rapido.

La campagna prenderà il via dal Liceo scientifico di Olbia, dove per domani sono convocati 150 ragazzi.

A seguire si sta programmando l'attività che coinvolgerà circa 7mila studenti del distretto di Olbia e del distretto di Tempio.

In caso di positività al tampone antigenico, lo studente sarà sottoposto a tampone orofaringeo. L'adesione allo screening è volontaria ma l'Assl di Olbia invita gli studenti a "partecipare con convinzione, per il bene e la salute di tutta la comunità".