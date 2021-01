Basket: la Dinamo chiude terza, in Coppa Italia sfida Pesaro

"Sono molto contento del terzo posto, in questo girone d'andata è capitato di tutto tra infortuni, giocatori positivi al Covid e la partenza di Justin Tillman". Così Gianmarco Pozzecco commenta il 98-92 conquistato ieri al PalaSerradimigni dalla Dinamo Sassari Banco di Sardegna contro l'Acqua San Bernardo Cantù. Il successo nell'ultima di andata vale la terza piazza alle spalle di Milano e Brindisi: dall'11 al 14 febbraio al Mediolanum Forum si disputeranno le Final Eight di Coppa Italia e il Banco se la vedrà con Pesaro.

L'accesso all'appuntamento di Milano era nei piani di società e tecnico, ma il risultato è sorprendente alla luce quanto i biancoblu hanno affrontato in questi mesi: dall'infortunio di Vasa Pusica, la cui stagione è finita da tempo, a quello del capitano Jack Devecchi, che desta apprensione, dall'innesto di Toni Katic all'addio nelle scorse ore di Justin Tillman, il cui talento non si è mai integrato col progetto tattico di Pozzecco e di una Dinamo che - in attesa che lui si riprendesse dal Covid e da un infortunio muscolare - aveva trovato equilibri che non lo contemplano.

Ieri il Banco è sceso in campo con rotazioni cortissime e il timore che una gara equilibrata facesse affiorare la stanchezza dopo il match di Champions di mercoledì a Tenerife. Il solito Bilan, top scorer con 27 punti, e lo straordinario 7/9 da 3 di Bendzius, autore di 26 punti, hanno permesso a Sassari di indirizzare il match sul binario giusto e gestire il ritorno di Cantù tra la fine della terza frazione e l'inizio dell'ultima.

"Dedichiamo la vittoria al nostro capitano, Devecchi tornerà più forte e più capitano di prima", commenta Pozzecco. "Abbiamo salutato Justin Tillman, volevamo continuare con lui ma la società ha accettato la sua volontà - aggiunge - mi sento un po' colpevole per non essere riuscito a far funzionare il suo talento in questa squadra, che ha un'identità precisa e l'ha mostrato anche con Cantù, anche ci sono ancora tante cose su cui dobbiamo lavorare".

ROTTURA CROCIATO, STAGIONE FINITA PER DEVECCHI. La risonanza magnetica cui è stato sottoposto il capitano della Dinamo Sassari, Jack Devecchi, ha evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. L'accertamento ha dunque confermato la gravità dell'infortunio patito dalla guardia del Banco di Sardegna mercoledì scorso in Spagna, nel match contro Tenerife valido per il girone eliminatorio di Champions League. Devecchi, 36 anni, dovrà sottoporsi a intervento chirurgico: per lui la stagione può dirsi finita. "A Jack, bandiera di questo club e protagonista di tante sfide, i migliori auguri di una pronta guarigione con la speranza di ritrovare presto in campo il nostro capitano", dichiara la società.