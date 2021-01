Scontro tra auto a Cagliari, grave una donna di 53 anni

(ANSA) - CAGLIARI, 09 GEN - Scontro tra due auto a Cagliari.

Una donna di 53 anni è stata trasportata in codice rosso al Brotzu, ha riportato gravi ferite. L'incidente, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto effettuata dagli agenti della polizia municipale, intervenuti sul posto è avvenuto all'altezza di Is Pontis Paris. Una Golf guidata da un 31enne proveniente dalla rotonda si è immesso in via Riu Mortu in direzione Monserrato e avrebbe invaso la corsia opposta. Proprio in quel momento arrivava la Lancia Y condotta dalla 53enne e i due veicoli si sono urtati. L'impatto è stato violento, la 53enne è stata soccorsa da un'ambulanza del 118. Anche il conducente ella Golf è stato trasportato in ospedale con ferite lievi. La polizia municipale sta lavorando per ricostruire dettagliatamente la dinamica dell'incidente. (ANSA).