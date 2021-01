Covid: screening in scuole Sanluri, 2 casi su 974 tamponi

(ANSA) - SANLURI, 09 GEN - Quattro giorni intensi per consentire il rientro a scuola con maggiore serenità. Studenti, docenti e personale scolastico sono accorsi in massa tra il 2 e 6 gennaio allo screening gratuito organizzato dall'amministrazione comunale di Sanluri che ha coinvolto gli alunni dall'infanzia a quelli delle superiori.

Otre all'adesione massiccia il dato rilevante è che nessun sanlurese è risultato positivo, i due tamponi positivi su 974 effettuati sono studenti che frequentano le scuole superiori a Sanluri ma che non risiedono nella cittadina.

"Un'adesione così significativa - spiega il sindaco Alberto Urpi - ci dimostra il senso civico dei sanluresi che, su base volontaria, hanno sottoposto i loro figli allo screening. Il fatto che siano tutti negativi ci fa ben sperare e mi pare un importante segnale di come le nostre famiglie stanno rispettando le raccomandazioni per evitare i contagi. L'idea è arrivata alla vigilia di Natale e devo dire che nonostante i giorni di festività, a partire dagli uffici comunali, tutti hanno avuto uno straordinario senso del dovere - aggiunge - Eccezionali inoltre i volontari, dal personale sanitario alle associazioni volontariato; a loro va il nostro plauso e il ringraziamento".

L'amministrazione comunale ringrazia per il lavoro svolto il personale sanitario composto e i componenti delle associazioni Piv, Anteas e Compagnia Barracellare. (ANSA).