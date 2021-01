Covid: prosegue screening a Quartu con rete Ad Adiuvandum

Altre due giornate dedicate agli screening sierologici della rete Ad Adiuvandum a Quartu. Al seguito dell'alto numero delle richieste, l'amministrazione Comunale, individuate le risorse per la proroga del servizio, ha ritenuto opportuna la programmazione di due nuove date per gli screening da effettuarsi in collaborazione con i soggetti promotori dell'iniziativa martedì 19 e venerdì 22 gennaio 2021. La prenotazione del servizio avverrà nelle giornate di giovedì 14 e venerdì 15 gennaio, dalle 8,00 alle 13,00 telefonando ai numeri: 371 4157849 e 350 1812337.

A disposizione l'asilo di via De Cristoforis, con il coinvolgimento della Rete Ad Adiuvandum coordinata da Maria Antonietta Mongiu, l'ausilio del personale militare delle Forze Armate coordinato dal Generale Francesco Olla, i tecnici del laboratorio biomedico impegnati a titolo pro bono e i volontari medici, infermieri, civili messi a disposizione dal Distretto 2080 del Rotary Club International.

I test saranno prioritari per gli operatori sanitar, personale docente e non docente delle scuole, dipendenti delle società appaltatrici dell'Amministrazione pubblica, over 65 e disabili, soggetti a rischio con patologie pregresse Ulteriori date ed orari disponibili per la prenotazione degli di screening saranno comunicate sulla base delle esigenze riscontrate nel corso della nuova tornata di prenotazioni il 14 e 15 gennaio.