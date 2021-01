Maltempo: crolla casa abbandonata a Villacidro,nessun ferito

Momenti di paura questa mattina a Villacidro per il parziale crollo di una casa disabitata. Il cedimento è avvenuto all'alba, in via Iglesias, a causa della pioggia che in questi giorni non ha mai smesso di cadere. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia municipale di Villacidro e i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri. La zona è stata transennata e i vigili del fuoco hanno lavorato per metterla in sicurezza e rimuovere le macerie e i detriti che ostruivano parzialmente la strada.

Nessuno è rimasto ferito, la casa era disabitata e abbandonata da tempo, tanto che era stata emessa un'ordinanza di messa in sicurezza.