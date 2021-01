Covid: screening Sardegna, dopo l'Ogliastra test nel Nuorese

Lunedì 11 e martedì 12 gennaio prenderà il via a Tortolì e in altri 22 Comuni dell'Ogliastra la seconda fase dello screening "Sardi e Sicuri" organizzato dalla Regione Sardegna con la collaborazione di Andrea Crisanti, microbiologo e ordinario dell'Università di Padova. Secondo quanto apprende l'ANSA, nel contempo l'Ats, sotto il coordinamento del commissario Massimo Temussi, sta approntando il calendario per allargare i test ad altri territori dell'Isola con l'obiettivo di spezzare in sei mesi la catena dei contagi individuando i casi positivi. Sul tavolo c'è l'ipotesi di proseguire con la provincia di Nuoro, e magari affiancarne un'altra, probabilmente il Medio Campidano.

Intanto la macchina già collaudata in Ogliastra, dove sono state 26.936 le persone sottoposte al tampone rapido, di cui 132 sono risultate positive (lo 0,5%), opererà nelle 46 postazioni per i test gratuiti, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. In questo secondo step dello screening saranno impiegati tamponi antigenici immunofluorescenti (risultato entro 24 ore attraverso l'analisi con un apposito macchinario) su tutti i soggetti risultati negativi al primo test. A Tortolì sarà possibile prenotarsi attraverso il modulo on line presente sul sito del Comune a questo link https://www.sardegnaprenota.it/tortoli/ o tramite telefono al numero 348 8867357, dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18.