Basket: la Dinamo ospita Cantù, caccia al terzo posto

"Vogliamo il terzo posto e con Cantù scenderemo in campo con questo obiettivo". È il grido di battaglia dell'assistant coach Giorgio Gerosa in vista dell'ultimo match del girone di andata che la Dinamo Sassari Banco di Sardegna disputerà domenica alle 19 al PalaSerradimigni. "Cantù è la squadra che per prima è stata colpita dal Covid e sta facendo fatica - dice - sarà una sfida rischiosa contro una squadra decisa a fare più punti per trovare la salvezza il prima possibile".

Secondo il vice di coach Gianmarco Pozzecco, "l'inserimento di Gaines darà a Cantù più intensità difensiva e più solidità offensiva". Per Gerosa, ex di turno, non sarà una partita qualunque. "A Cantù devo molto - spiega - lì sono cresciuto come giocatore, allenatore e persona. È una sfida che ha sempre un gusto speciale, ma sono contento - chiarisce - di avere l'opportunità di giocarci contro".