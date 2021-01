Cagliari in ritiro da domani per gara con Fiorentina

Dopo la fiducia a Eusebio Di Francesco, Cagliari in ritiro da domani per preparare al meglio la gara di domenica sera con la Fiorentina.

La squadra, dopo l'allenamento a Cagliari, partirà nel pomeriggio per la Toscana con 24 ore di anticipo rispetto alle altre trasferte. Obiettivo: trovare la concentrazione giusta per affrontare una gara molto delicata dopo il passo falso di ieri alla Sardegna Arena con il Benevento.

Non ci sarà Nandez, squalificato per due giornate, ma Di Francesco recupera Ounas e spera anche di poter contare su Godin, in netta ripresa anche se oggi ha effettuato un lavoro personalizzato.