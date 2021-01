Auto finisce in canale, muore un ventenne a Palmas Arborea

Ha perso il controllo dell'auto, forse a causa dell'asfalto bagnato per la pioggia, ed è finito fuori strada, scivolando nel canale che costeggia la provinciale che collega Palmas Arborea a Tiria. Per il conducente, un ragazzo di 20 anni, non c'è stato nulla da fare: l'abitacolo della sua Renault Clio è stato sommerso dall'acqua e lui è morto intrappolato all'interno. L'incidente è avvenuto questa mattina, a un chilometro dal centro abitato di Palmas. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno visto la vettura capovolta nel canale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.