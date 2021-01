Serie A: Benevento non si ferma, 2-1 in rimonta a Cagliari

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - Il Benevento non si ferma, vince a Cagliari e vola a quota 21 in classifica. La squadra di Filippo Inzaghi si impone in rimonta: al 20' Joao Pedro sblocca il risultato, illudendo i sardi. Al 41' pareggio dell'ex Sau, che non esulta e tre minuti più tardi Tuia completa la rimonta, mettendo a segno la sua prima rete in Serie A. Per Di Francesco è crisi. (ANSA).