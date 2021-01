Vaccini: si parte in Gallura, 100 somministrati a Olbia

Attilio Bua, direttore del Pronto Soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, è l'operatore sanitario che ha dato il via oggi alla campagna vaccinale dei dipendenti della Assl gallurere. Le prime dosi sono state dunque somministrate al personale del Pronto soccorso, a quello pediatrico e ginecologico che si occupa delle emergenze, ai sanitari della Rianimazione e della Medicina. "Una scelta - spiega la direzione della Assl - fatta sulla valutazione della maggiore esposizione al rischio di contagio".

Sono tre le postazioni allestite a Olbia, una a La Maddalena e una a Tempio. Vaccinati finora un centinaio di operatori olbiesi, dal pomeriggio una trentina a Tempio, a La Maddalena invece si parte domani. Al momento sono poco più di 700 le dosi di vaccino arrivate ieri notte in Gallura e che verranno somministrate nell'arco della settimana, così suddivise: circa 550 a Olbia, un centinaio a Tempio Pausania e una cinquantina a La Maddalena. Con l'arrivo delle prossime dosi, previste per la prossima settimana, la campagna di vaccinazione verrà estesa anche agli operatori del territorio e agli ospiti e agli operatori delle residenze per anziani.