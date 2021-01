Scuola: Sardegna, spunta ipotesi apertura 1 febbraio

Il Comitato operativo della Sardegna è riunito dalle 11.30 per decidere sulla data di riapertura delle scuole che il Governo ha già posticipato dal 7 all'11 gennaio. Partecipano il governatore Christian Solinas e gli assessori competenti: Mario Nieddu (Sanità), Andrea Biancareddu (Istruzione) e Giorgio Todde (Trasporti).

La Regione sta valutando un ritorno in classe, sempre nel rispetto del 50% degli studenti in presenza, non prima del 15, ma cadendo di venerdì è ipotizzabile lunedì 18. Significherebbe avere una settimana di tempo in più - un periodo "filtro", dunque - per verificare la messa a punto di tutte le misure anti contagio studiate in vista della ripartenza. Ma c'è un'altra ipotesi che prende forma: secondo quanto apprende l'ANSA, la conferenza interassessoriale potrebbe anche decidere di rinviare ulteriormente la ripresa delle lezioni in presenza all'1 febbraio.