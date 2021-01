Anci, sconcerta mappa durante crisi Covid

"Al di là della localizzazione su cui si esprimeranno le singole amministrazioni e comunità", Anci Sardegna ribadisce "la più assoluta contrarietà", alla localizzazione nell'Isola del Deposito Nazionale delle scorie e dei rifiuti radioattivi. In una nota il presidente Emiliano Deiana, in merito ai 14 siti individuati a cavallo fra le Province di Oristano e del Sud Sardegna, si dice sconcertato per "la scelta del Governo di presentare la mappa dei siti potenzialmente idonei nel mezzo della più grave crisi dal dopoguerra ad oggi e di aver individuato, in Sardegna, alcune fra le aree più fragili dal punto di vista economico, sociale, ambientale e demografico".

L'Anci rimarca "le condizioni di svantaggio dettate dall'insularità", lo "stato di salute" dell'ambiente ("la Sardegna è seconda regione italiana come estensione di aree inquinate o potenzialmente inquinate dopo il Piemonte") e il "gravame delle servitù militari: il 65% sono in Sardegna con 35.000 ettari di territorio occupato".

Inoltre i sindaci ricordano la Legge Regionale n.8 del 2003 che ha dichiarato la Sardegna Territorio Denuclearizzato, seppure dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, e il No del popolo sardo alle scorie con un referendum di iniziativa popolare del 2011 che ha raggiunto il 97% dei contrari allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi.