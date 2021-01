Maltempo: nevica nel Nuorese, mezzi spargisale in azione

Dopo giorni di nevicate nel Nuorese, ma anche in altre parti della Sardegna, il ghiaccio ha provocato diversi disagi sulla viabilità con interventi dell'Anas e delle Province di competenza, che hanno messo in azione i mezzi sgombraneve e spargisale.

Sulla provinciale Fonni-Desulo, dove il manto bianco ha raggiunto i 40 centimetri, è stato necessario l'intervento degli spazzaneve della Provincia di Nuoro. Anche i mezzi e il personale Anas stanno operando per garantire la transitabilità in sicurezza nei tratti delle strade statali interessati dalle precipitazioni nevose.

Ci sono rallentamenti nelle statali 128 "Centrale Sarda" a Sorgono e 128 Bis a Bultei, 198 "di Seui e Lanusei", a Sadali e sulla 389 "di Buddusò e del Correboi".

Il transito è comunque garantito senza particolari criticità.