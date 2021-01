Covid: violano coprifuoco, ragazzi multati a Iglesias

C'è chi non indossa la mascherina, chi invece copre solo la bocca, poi ci sono quelli che nonostante il coprifuoco escono di casa a passeggiare dopo le 22. Complessivamente nelle ultime 24 ore i carabinieri hanno multato 15 persone a Cagliari, San Sperate, Villaputzu, Quartu Sant'Elena, Sanluri, San Vito e Iglesias per violazione delle norme contro la diffusione del Covid-19.

Proprio nel centro del Sulcis uno degli episodi più ricorrenti: sono stati sanzionati un 18enne e tre ragazze di 23 anni perchè erano in strada in piena notte senza un giustificato motivo.