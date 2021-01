Covid: screening Sardegna, 14mila test e 66 positivi

Sono 66 su oltre 14mila test effettuati nella prima giornata di screening le persone risultate positive al Covid-19 in Ogliastra, neppure lo 0,5%. Sul territorio dei 23 Comuni della ex provincia (oggi accorpata a Nuoro) è infatti partita la campagna di screening della Regione Sardegna avviata sotto la regia dell'Ats Sardegna, guidata da Massimo Temussi, e in collaborazione con il microbiologo e ordinario dell'Università di Padova, Andrea Crisanti.

L'iniziativa denominata "Sardi e Sicuri" punta ad arrivare a coinvolgere oltre 30mila persone in due giorni (ieri e oggi) con test antigenici rapidi in 46 postazioni da 180 operatori in servizio. Ancora oggi, sino alle 18, i cittadini dei comuni ogliastrini potranno effettuare il tampone in tutte le postazioni, muniti della tessera sanitaria e lasciando un numero del cellulare al quale saranno comunicate le credenziali per ottenere il referto.

I test saranno ripetuti a distanza di una settimana, l'11 e il 12 gennaio, su tutti i soggetti risultati negativi al primo tampone. Mentre chi dovesse risultare positivo, nella prima o nella seconda fase, sarà sottoposto ad accertamento per mezzo del tampone molecolare con conseguente tracciamento dei contatti per spezzare la catena dei contagi