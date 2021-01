Covid: ricoverato a Sassari il boss Alfonso Annunziata

Il boss della camorra Alfonso Annunziata, 64 anni nativo di Boscoreale e noto come "Fonz'a calabrese", è ricoverato per Covid-19 nel reparto Malattie infettive dell'Aou di Sassari. Condannato in via definitiva nel 2016 a 23 anni di reclusione per traffico di cocaina dall'Olanda e dal Sud America, sta scontando la sua pena nel carcere di Nuchis, a Tempio Pausania. Positivo al coronavirus, è stato ricoverato a Sassari la notte di Capodanno e si trova ora in terapia sub-intensiva, in una camera ad alto contenimento, videosorvegliata, nel reparto di Malattie infettive.