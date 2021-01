Befana dei vigili urbani a piccoli pazienti ospedale Sassari

(ANSA) - SASSARI, 05 GEN - La Befana della Polizia locale regala un sorriso e una calza piena di dolciumi ai bambini delle case famiglia presenti in città e del reparto di Neuropsichiatria infantile dell'Azienda ospedaliero universitaria in viale san Pietro.

Al Comando di via Carlo Felice è stata organizzata la raccolta fondi per acquistare le calze con caramelle e cioccolati e stamattina gli agenti della Polizia locale le hanno consegnate in diverse strutture. Nell'ospedale di viale san Pietro, ad accoglierli all'ingresso, c'erano i medici del reparto di Neuropsichiatri infantile che hanno ricevuto il cesto di calze da consegnare ai piccoli ricoverati. (ANSA).