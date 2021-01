ANSA-IL-PUNTO/COVID: screening in Sardegna, positivo 0,5%

(ANSA) - CAGLIARI, 05 GEN - Seconda e ultima giornata in Ogliastra della prima fase della campagna di screening della Regione "Sardi e sicuri" (i test verranno ripetuti tra una settimana su tutti i soggetti risultati negativi al tampone), sotto la regia dell'Ats e in collaborazione con il microbiologo Andrea Crisanti. Nella prima giornata, su oltre 14mila test effettuati, sono state 66 le persone risultate positive al Covid, meno dello 0,5%. L'obiettivo è quello di coinvolgere oltre 30mila persone in due giorni con test antigenici rapidi in 46 postazioni con 180 operatori in servizio.

"Siamo partiti con il piede giusto - commenta il presidente della Regione Christian Solinas - si tratta della più grande attività di screening mai realizzata nell'Isola, che partendo dall'Ogliastra coinvolgerà l'intero territorio della Sardegna, con l'obiettivo di spezzare la catena dei contagi e di ridurre significativamente la circolazione virale attraverso un'operazione di monitoraggio e tracciamento su vasta scala".

Intanto complessivamente salgono a 32.270 i casi di positività accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 232 nuovi contagi. Si registrano anche nove decessi (777 in tutto). Sono 488, invece, i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-1 rispetto al dato di ieri), mentre sono 45 i pazienti in terapia intensiva (+2).

Sul fronte vaccini, oggi è iniziata la somministrazione al personale sanitario anche a Oristano e Olbia, mentre con il 7,5% delle dosi di vaccino somministrate, la Sardegna resta terzultima, prima di Molise e Calabria, tra le regioni italiane nella "corsa" all'immunizzazione di gregge.

Capitolo scuola. In Sardegna si va verso il ritorno in classe degli studenti delle Superiori dall'1 febbraio. L'ultima parola spetta a Solinas, che firmerà un'ordinanza ad hoc, ma è questa l'indicazione che arriva dal comitato interassessoriale riunito oggi per valutare quando tornare tra i banchi in sicurezza. Da giovedì 7 invece scuole dell'infanzia, elementari e medie riapriranno regolarmente in presenza. (ANSA).