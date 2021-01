Covid: postano su Fb foto festa Capodanno in strada, multati

Hanno pubblicato su Facebook la foto dei loro festeggiamenti di Capodanno in strada, nonostante non dovessero nemmeno uscire di casa. E proprio quello scatto, fatto a mezzanotte per salutare il nuovo anno, gli è costato caro. Un 25enne, un 24enne, un ragazzo di 20 anni e una loro amica di 19 tutti di Villacidro, nella provincia del Sud Sardegna, adesso dovranno pagare ciascuno la multa di 400 euro per aver violato la normativa entrata in vigore per frenare la diffusione del coronavirus.

I quattro, dopo aver fatto la foto in via Parrocchia, l'hanno inviata ad alcuni amici e poi l'hanno pubblicata su Facebook. I carabinieri di Villacidro hanno ricevuto alcune segnalazioni sui festeggiamenti all'aperto e hanno recuperato lo scatto incriminato. Sono così riusciti a identificare i quattro e notificare loro la contestazione.