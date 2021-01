Mascherine non conformi, multato negoziante Alghero

(ANSA) - ALGHERO, 04 GEN - Vendeva mascherine anti-covid e articoli elettrici non conformi alle leggi e, senza autorizzazione, filtri per tabacchi. Un negozio di Alghero è stato sanzionato e il proprietario denunciato dai funzionari dell'Agenzia Dogane e monopoli di Sassari al termine di un'operazione di controllo condotta in collaborazione con del Nucleo Tutela del consumatore del Comando di Polizia locale di Alghero. Nella rivendita al centro della città sono stati sequestrati 300 articoli elettrici privi di marcatura CE o con marcatura non conforme, 350 mascherine FFp2 e chirurgiche prive del certificato di conformità, 20.000 filtri per tabacchi privi della necessaria autorizzazione per la detenzione e la vendita.

Per queste violazioni è prevista una sanzione amministrativa che va da un minimo di 516 euro a un massimo di 25.823 euro per i prodotti non conformi agli standard di sicurezza, mentre per i prodotti con marcatura CE non conforme o assente è stata fatta la segnalazione alla Procura di Sassari per frode in commercio e per uso di prodotti industriali con segni falsi o contraffatti.

(ANSA).