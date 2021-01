Blitz carabinieri in palestra aperta nel Cagliaritano

Nonostante il divieto di apertura entrato in vigore per frenare la diffusione del coronavirus hanno lasciato tranquillamente che i clienti entrassero nella palestra per allenarsi. Lo hanno scoperto a fine dicembre i carabinieri della Stazione di Sinnai che hanno richiesto l'intervento dei colleghi del Nas. Nei confronti del titolare del titolare di una associazione dilettantistica sportiva della zona di Sinnai è scattata una segnalazione e l'immediata sospensione dell'attività.

I militari dell'Arma avevano ricevuto segnalazioni sul fatto che la struttura sportiva nonostante il divieto fosse aperta. Hanno quindi deciso di far scattare il controllo insieme al Nas. Quando i carabinieri sono entrati hanno trovato diverse persone che si stavano tranquillamente allenando, incuranti delle norme restrittive sul covid.