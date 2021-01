Covid: alta adesione a campagna screening in Sardegna

E' iniziata questa mattina in Ogliastra la grande campagna di screening "Sardi e sicuri" promossa dalla Regione con la collaborazione del microbiologo e ordinario dell'Università di Padova Andrea Crisanti. Coinvolta la popolazione dei 23 comuni del territorio. Elevato il numero delle adesioni. "L'obiettivo è arrivare a testare oltre 30mila persone in due giorni, oggi e domani - spiega all'ANSA il commissario Ares-Ats Sardegna Massimo Temussi - la speranza è di raggiungere il 65% della popolazione, parte della quale ha già effettuato dei test organizzati dalle singole amministrazioni. In questo caso alcuni comuni hanno adottato un sistema di prenotazione su piattaforma web, ma - precisa - ci sono anche molte persone che si stanno presentando volontariamente nei punti prescelti. A Tortolì già 500 prenotazioni, a Lanusei 2.500, solo per fare alcuni esempi".

Tra oggi e domani saranno effettuati test antigenici rapidi in 46 postazioni da 180 operatori in servizio. Nel corso delle due giornate i cittadini dei comuni ogliastrini potranno effettuare il tampone in tutte le postazioni, operative dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, muniti della tessera sanitaria e lasciando un numero del cellulare al quale saranno comunicate le credenziali per ottenere il referto.

I test saranno ripetuti a distanza di una settimana, l'11 e il 12 gennaio, su tutti i soggetti risultati negativi al primo tampone. Mentre chi dovesse risultare positivo, nella prima o nella seconda fase, sarà sottoposto ad accertamento per mezzo del tampone molecolare con conseguente tracciamento dei contatti per spezzare la catena dei contagi.

"Abbiamo scelto l'Ogliastra perchè è uno dei territori più sensibili - chiarisce Temussi - un test in vista della somministrazione in massa del vaccino? Sono cose diverse in realtà ma che vanno nella stessa direzione".