Covid: 177 nuovi casi e quattro morti in Sardegna

Curva dei contagi in lieve calo in Sardegna: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 177 casi di positività al Covid su 1.846 tamponi (ieri erano stati 194 su 1.574 test). Sale così a 32.038 il numero dei casi complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Si registrano anche quattro morti (768 in tutto), due donne e due uomini tra 62 e 94 anni, due residenti della provincia del Sud Sardegna e due rispettivamente della Città Metropolitana di Cagliari e provincia di Sassari.

Sono 489, invece, i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+16), mentre è stabile a 43 il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.194. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 14.246 (+210) pazienti guariti, più altri 298 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 32.038 casi positivi complessivamente accertati, 7.224 (+82) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 5.260 (+26) nel Sud Sardegna, 2.553 a Oristano, 6.393 (+22) a Nuoro, 10.608 (+47) a Sassari.