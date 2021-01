Maltempo: allerta gialla per piogge sino alle 13 di domenica

(ANSA) - CAGLIARI, 02 GEN - Nuove abbondanti piogge in arrivo in Sardegna. Il centro funzionale decentrato della Protezione civile ha emesso a partire dalle 14 di oggi, sabato 2 gennaio, e sino alle 13 di domani, domenica 3 gennaio, un avviso di allerta codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di Montevecchio, Pischinappiu e Logudoro.

Sempre codice giallo per il solo rischio idraulico, invece, sull'area del Tirso. (ANSA).