Polizia: reati in calo in provincia di Oristano

Nel 2020, in Provincia di Oristano, si è assistito ad una significativa diminuzione del trend dei reati nel periodo del cosiddetto lockdown, al quale ha fatto seguito, a partire da maggio, fase di allentamento dei provvedimenti restrittivi, un nuovo incremento.

Nell'anno della pandemia, nonostante le restrizioni alla libertà della circolazione, nell'ambito dell'attività di controllo del territorio, sono stati effettuati dalla Polizia di Stato di Oristano 2838 posti di controllo; identificate 31.356 persone e controllati 17.672 veicoli; inoltre, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto 13.909 chiamate al "113", molte delle quali per aversulle disposizioni dei vari Dpcm succedutisi nel tempo. Nell'ambito di tale attività sono state denunciate 54 persone, 5 delle quali arrestate. Il 2020 è stato anche l'anno del cosiddetto "Codice Rosso".

Nonostante l'emergenza epidemiologica in atto, nella provincia di Oristano si è rilevato che le denunce per i reati di atti persecutori (19 nel 2019 a fronte dei 17 del 2020) e maltrattamenti contro familiari e conviventi (36 nel 2019 a fronte degli 29 del 2020) hanno registrato una debole contrazione; sono aumentate sensibilmente, invece, le denunce per i reati di violenza sessuale, passate da 3 nel 2019 a 6 nel 2020.

Per quanto riguarda la Sezione della Polizia Stradale di Oristano sono state rilevate 2.957 infrazioni al Codice della Stradale, denunciate 76 persone per guida in stato di ebbrezza alcoolica, 5 per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; 98 gli incidenti dei quali 3 mortali.

Anche l'attività della Squadra Mobile, nonostante le importanti restrizioni dovute alla pandemia, ha portato all'esecuzione di 39 misure cautelari e pre-cautelari (lo scorso anno erano state 57), e alla denuncia di 95 persone 6 delle quali minorenni (contro le 122 del 2019).