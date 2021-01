Incendio in casa nel Cagliaritano, in 9 scampano al rogo

(ANSA) - CAGLIARI, 01 GEN - Momenti di paura oggi pomeriggio a Villamar, nel Cagliaritano. Un incendio si è sviluppato all'interno di una abitazione in via Firenze dove al momento si trovavano nove persone. Gli occupanti sono riusciti a fuggire anche grazie all'aiuto dei carabinieri ma le fiamme, partite da un forno di cucina e che si sono propagate velocemente, hanno completamente distrutto due stanze dello stabile. Sul posto dopo qualche minuto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo prima che raggiungesse due bombole di gas che si trovavano in casa. A Villamar è anche intervenuto il personale del 118 con un'ambulanza ma per fortuna nessuno ha riportato ferite. (ANSA).