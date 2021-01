Covid: è positiva ma dopo test rapido parte per la Francia

E' risultata positiva al Covid dopo un primo tampone e sarebbe dovuta rimanere in casa, ma si è spostata per effettuare da sola un tampone rapido, poi ha lasciato l'Italia. Protagonista della vicenda una 32enne, messicana residente in Francia. La donna è stata denunciata dai carabinieri che l'hanno anche segnalata alle autorità francesi ma è tuttora irreperibile. La donna è arrivata in Italia il 23 ottobre e ha scoperto il 25, dopo un tampone eseguito in Francia, di essere positiva al Coronavirus.

Dopo un malore, il 28 ottobre alla guardia medica di Muravera ha ripetuto un tampone e senza attendere l'esito il 4 novembre è uscita dalla sua abitazione nella località turistica di Costa Rei, per raggiungere Villasimius dove ha eseguito un tampone rapido che in questo caso ha dato esito negativo. Uscendo di casa la 32enne ha però violato la vigilanza sanitaria dell'Ats, rendendosi possibile veicolo di contagio. Ma non solo. L'8 novembre la donna è ripartita tranquillamente per la Francia, sebbene consapevole della propria possibile positività e di essere sottoposta a vigilanza sanitaria da parte dell'autorità italiana. Dal 25 novembre si è resa irreperibile, non rispettando la quarantena.