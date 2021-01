Basket: Dinamo Sassari a lavoro, domenica sfida con R.Emilia

Capodanno in palestra per la Dinamo Sassari Banco di Sardegna, impegnata a preparare la trasferta di domenica, quando i biancoblu saranno di scena alle 17 all'Unipol Arena contro Reggio Emilia. È la tredicesima e penultima giornata del girone di andata e i ragazzi di Gianmarco Pozzecco vanno a caccia della vittoria che formalizzi l'accesso alle Final Eight di Coppa Italia, in programma dall'11 al 14 febbraio al Mediolanum Forum di Milano.

Il match contro gli emiliani - diventato un "classico" per il basket italiano da quando la sfida ha assegnato lo scudetto del 2015, vinto dal Banco - sarà una fondamentale tappa di avvicinamento anche alla decisiva missione in terra spagnola: dopo la debacle casalinga coi danesi del Bakken Bears, il capitano Jack Devecchi e soci dovranno ritrovare la vittoria anche in Europa per essere sicuri di proseguire il proprio cammino in Champions League, sebbene la sfida del quinto round in casa del Tenerife non sia esattamente una passeggiata.

"Incominciamo l'anno su un campo difficile, Antimo Martino è un bravissimo allenatore e dispone di interpreti di primo livello, da Brandon Taylor a Frank Elegar", commenta in vista della partenza l'assistant coach, Edoardo Casalone. "Giochiamo contro una squadra che ha tra i punti di forza il rimbalzo offensivo, una voce che ci preoccupa e su cui stiamo lavorando - dice Casalone - stiamo crescendo molto, ma dovremo tenerli sotto controllo". Da parte sua la Dinamo arriva alla sfida "con grande entusiasmo e carica, sappiamo cosa dobbiamo fare dentro il campo e lo abbiamo dimostrato durante le ultime partite di campionato - afferma il vice di Pozzecco - stiamo lavorando sui giusti binari, inseguiamo il sogno Final Eight e andremo a Bologna per giocare contro Reggio Emilia con grande energia e grande carica".