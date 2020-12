Violenza sessuale sulla ex,arrestato 38enne nel Cagliaritano

Ha teso una trappola alla sua ex compagna, l'ha convinta a raggiungerlo a casa per un chiarimento e poi l'ha violentata. La vicenda è accaduta a Quartucciu nell'hinterland di Cagliari. Vittima una 36enne cagliaritana, arrestato per violenza sessuale l'ex compagno un 38enne senegalese. Tutto è avvenuto ieri pomeriggio. Il 38enne ha convinto la ex, con la quale aveva avuto due bambini, ad andare nella sua abitazione per chiarire alcuni argomenti relativi a una nuova relazione che la giovane donna avrebbe avviato. La 36enne ha raggiunto l'ex a Quartucciu. Ma una volta entrata in casa per lei è iniziato l'incubo. L'uomo le avrebbe chiesto di avere un rapporto sessuale, ma lei lo ha respinto. L'uomo l'ha aggredita e costretta ad avere un rapporto. Durante queste fase, la 36enne affetta da problemi respiratori, ha avuto una crisi.

Il senegalese ha chiamato il 118 che ha trasportato la giovane donna al Policlinico: ai medici lei ha raccontato di quanto era accaduto, della violenza sessuale subita. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri.

È stato avviato il protocollo previsto dal Codice rosa per le vittime di violenza, la testimonianza della 36enne è stata raccolta da una marescialla, mentre altri militari sentivano alcuni testimoni e vicini di casa dell'uomo. In serata, raccolti tutti gli elementi, i carabinieri della Compagnia e del Radiomobile di Quartu sono andati ad arrestare il 38enne che adesso si trova in carcere a Uta. La vittima è stata dimessa in nottata dall'ospedale.