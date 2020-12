Scontro frontale tra auto su statale 387, 2 feriti uno grave

Incidente stradale questa mattina sulla statale 387 a Villasalto, un 31enne è stato trasportato all'ospedale Brotzu in gravi condizioni, mentre un altro automobilista è rimasto lievemente ferito. Lo scontro è avvenuto all'altezza del bivio per la località "S'acqua callenti". Il 31enne al volante di una Fiat Strada stava percorrendo la statale in direzione di San Vito quando, per cause non accertate, ha perso il controllo dell'auto che è andata a scontrarsi frontalmente con la Hyundai Tucson condotta da un 47enne. L'impatto è stato violento.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Viste le condizioni del 31enne, a Villasalto è anche arrivato l'Elisoccorso che lo ha trasportato all'ospedale Brotzu.