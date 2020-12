Maltempo: allerta per piogge intense in centro nord Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 31 DIC - Nuova allerta per piogge intense in Sardegna è stato emesso dalla Protezione civile della Sardegna sino alla mezzanotte del 2 gennaio. Il codice "giallo" per rischio idrualico e idrogeologico riguarda il centro nord dell'Isola e in particolare i bacini di Montevecchio-Pischinappiu, Logudoro e Tirso. (ANSA).